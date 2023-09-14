Казахстан предлагает создать единую электронную базу товаропроизводителей стран ЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свое видение конкретных направлений совместной работы в ходе V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В первую очередь, по словам Главы государства, это последовательное наращивание торговых потоков между нашими странами.

«Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.

«Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway», - отметил Глава государства.