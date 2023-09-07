Касым-Жомарт Токаев принял Президента Албании в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что 6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай.

В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.