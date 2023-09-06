КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля. Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.