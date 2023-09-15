Касым-Жомарт Токаев подарил школьный автобус таджикскому народу

В Душанбе, на выставке товаропроизводителей Центральной Азии, приуроченной к V Консультативной встрече глав государств региона, Президент Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.