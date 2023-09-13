Кассационные суды могут появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан. Об этом заявил Глава государства в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции.

«Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация Президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы», - сказал Президент.

Соблюдение и защита законных интересов бизнеса, по словам Главы государства, – это наш приоритет. Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу ее применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность.

«Сегодня свыше 60% решений судов выносятся в защиту гражданина и бизнеса (ранее – менее 15%). Это положительная тенденция, хотя перегибов и шараханий из одной стороны в другую допускать нельзя. Недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. Правительство совместно с Верховным Судом и Национальной палатой предпринимателей должно провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов и принять действенные меры для ее искоренения», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент повторил: задача госаппарата – всячески помогать законной предпринимательской деятельности в стране. Всякое воспрепятствование бизнесу в нарушение законодательства – это преступление государственного характера.

«Я, как Президент, вижу своей задачей превращение Казахстана в страну, абсолютно благоприятную для ведения бизнеса, как крупного, так и среднего и малого», - отметил Касым-Жомарт Токаев.