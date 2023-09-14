Какие совместные предприятия с Росатомом есть у Казатомпрома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» имеет ряд совместных предприятий с российским «Росатомом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Месторождение Буденовское (участок №2)

В уставном капитале ТОО «Каратау» 50% долей участия принадлежат компании «Uranium One Netherlands B.V.», входящей в группу «Росатома», и 50% - «Казатомпрому».

ТОО «Каратау» ведет деятельность на участке №2 месторождения Буденовское в Созакском районе Туркестанской области. По состоянию на начало года совокупный объем рудных запасов месторождения (включая годовое истощение) составляло 35,9 тысячи тонн урана. Общий объем минеральных ресурсов (включая запасы) составляет 35,9 тысячи тонн урана.

Месторождение Буденовское открыто в 1979 году. Промышленная эксплуатация участка №2 началась в 2008 году. Контракт на недропользование с целью разработки участка №2 месторождения Буденовское заключен 8 июля 2005 года. Права на разведку, добычу и сбыт урана действуют до 8 июля 2040 года.

Месторождение Буденовское (участок №1, №3, №4)

«Казатомпрому» и АО «Uranium One Group», входящему в группу «Росатома», принадлежат по 50% акций АО «СП «Акбастау».

АО ведет деятельность на участках №1, №3 и № 4 месторождения Буденовское в Созакском районе Туркестанской области.

Месторождение Буденовское открыто в 1976 году. Промышленная эксплуатация участков №1, №3 и №4 началась в 2012 году. Контракты на недропользование заключены 20 ноября 2007 года. Права на разведку, добычу и сбыт урана на участке №1 действуют до 20 ноября 2037 года, на участках №3 и №4 – до 20 ноября 2038 года.

На начало года совокупный объем рудных запасов месторождения (включая годовое истощение) составляет 36,2 тысячи тонн. Общий объем минеральных ресурсов (включая запасы) составляет 36,2 тысячи тонн.

Месторождение Северный Харасан

В ТОО «СП «Хорасан-U» «Казатомпрому» принадлежат 50% долей участия в уставном капитале, 30% - компании «UraniumOne Utrecht B.V.», входящей в группу «Росатома», и 20% - Energy Asia Holdings Ltd.

ТОО «СП «Хорасан-U» ведет деятельность на участке Харасан-1 месторождения Северный Харасан в Жанакорганском районе Кызылординской области. Оно было открыто в 1972 году. Промышленная эксплуатация участка Харасан-1 началась в 2008 году.

Контракт на недропользование с целью разработки участка Харасан-1 месторождения Северный Харасан заключен 8 июля 2005 года. Права на разведку, добычу и сбыт урана действуют до 8 июля 2058 года.

По состоянию на начало года, совокупный объем рудных запасов месторождения (включая годовое истощение) составляет 34,8 тысячи тонн урана. Общий объем минеральных ресурсов (включая запасы) составляет 34,8 тысячи тонн урана.

Месторождение Заречное

«Казатомпрому» и АО «Uranium One Group», входящему в группу «Росатома», принадлежат по 49,98% акций. АО «Карабалтинский горнорудный комбинат» принадлежит 0,04% акций.

СП ведет деятельность на месторождении Заречное в Отырарском районе Туркестанской области. Оно было открыто в 1977 году. Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2007 году. Контракт на недропользование заключен 23 сентября 2002 года. Права на разведку, добычу и сбыт урана действуют до 23 сентября 2025 года.

На начало года совокупный объем рудных запасов месторождения (включая годовое истощение) составляет 4,2 тысячи тонн урана. Общий объем минеральных ресурсов (включая запасы) составляет 4,8 тысячи тонн урана.

Месторождения Акдала и Инкай

«Казатомпрому» принадлежат 30% доли участия в уставном капитале ТОО «СП «Южная горнохимическая компания», компании «Uranium One Rotterdam B.V.», входящей в группу «Росатома», принадлежат 70%.

СП ведет деятельность на месторождении Акдала и на участке №4 месторождения Инкай в Созакском районе Туркестанской области.

Месторождение Акдала было открыто в 1982 году. Промышленная эксплуатация началась в 2004 году. Контракт на недропользование заключен 28 марта 2001 года. Права на добычу, разведку и сбыт урана действуют до 28 марта 2026 года.

Месторождение Инкай открыто в 1976 году. Промышленная эксплуатация участка №4 началась в 2007 году. Контракт на недропользование заключен 8 июля 2005 года. Права на разведку, добычу и сбыт урана действуют до 8 июля 2029 года.

На начало года совокупный объем рудных запасов месторождений (включая годовое истощение) составляет 75,4 тысячи тонн урана. Общий объем минеральных ресурсов (включая запасы) составляет 77,6 тысячи тонн урана.

«На сегодняшний день совместные предприятия «Казатомпрома» и «Росатома» не находятся под санкциями», - заверили в нацкомпании в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

В «Казатомпроме» подчеркнули, что, в соответствии с Конституцией Казахстана, земля, ее недра и другие природные ресурсы, в том числе уран, принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.