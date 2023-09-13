Израиль создает альянсы по продбезопасности со странами Центральной Азии

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Израиль рассматривает возможности создания альянсов по продовольственной безопасности с Азербайджаном и Узбекистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

В начале этой недели министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер подписал декларацию о намерениях с Узбекистаном и Азербайджаном по совместному производству и выращиванию пшеницы.

«В рамках концепции, которую мы продвигаем в министерстве сельского хозяйства по обеспечению продовольственной безопасности… сегодня мы делаем еще один важный шаг к обеспечению сельскохозяйственной продукции, большая часть которой не производится в Израиле», — заявил Дихтер после подписания документа.

«В этот период глобальной неопределенности многие страны заинтересованы в продвижении вместе с нами, исходя из общих интересов. Мы продолжим создавать партнерские отношения между Израилем и другими странами, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность граждан нашей страны», - добавил он.

В рамках инициативы, получившей название Treat the Wheat, Израиль предлагает свои сельскохозяйственные технологии и знания в обмен на импорт пшеницы. В заявлении министерства говорится, что Израиль намерен подписать аналогичные соглашения со странами Европы и Африки. Страна стремится расширить свои запасы зерна для регулярного потребления и на случай чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что Израиль импортирует около 90% своей пшеницы.

Многие страны проявили интерес к израильским инновациям в сельском хозяйстве, таким как капельное орошение, опреснение, защита посевов, точное земледелие, улучшение почвы, а также к способам повышения эффективности и устойчивости, разработанным различными израильскими агротехническими стартапами.

Потенциальный альянс по продовольственной безопасности с государствами Центральной Азии возникает на фоне сбоев в международной торговле зерном, вызванных пандемией коронавируса и ситуацией в Украине. С тех пор страны предпринимают шаги по диверсификации своих международных источников продовольствия.