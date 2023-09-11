Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков.

Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из «Астана Жастары» и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.

Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью», - написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram.

По информации акимата города Астаны, столичные болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор.

На стадионе «Астана Арена» был аншлаг, были выкуплены почти 30 тысяч билетов. Казахстанцы пришли поддержать отечественную сборную.

Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг.

К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ «Астана Жастары», так и все неравнодушные болельщики.

Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.