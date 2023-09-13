Глава государства встретился с казахстанскими предпринимателями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса является одной из основ национальной экономики. Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства. Сейчас мы начинаем формировать новую экономическую модель Справедливого Казахстана. Это общее для всех нас дело, и, прежде всего, очень важный шаг для будущего нашей страны. Наши предприниматели должны активно участвовать в этой работе. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить накопившиеся проблемы, определить задачи на будущее», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, в Послании были предложены новые подходы к дальнейшему развитию нашей страны.

«Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом», - сказал Глава государства.

На совещании также выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель президиума НПП «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, учредитель ТОО «Риддерский завод горно-шахтного оборудования» Андрей Печенин, генеральный директор ТОО «Кайып-Ата» Сырым Ертаев, основатель и руководитель IT холдинга «Kazdream» Даурен Тулебаев, акционер ТОО «Orient Finance Group» Руслан Шаекин и другие.