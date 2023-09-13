Глава государства принял руководителей компаний LY iTECH и HGTECH Co. Ltd

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования. Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана. Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс – Один путь».