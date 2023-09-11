АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Магзум Мирзагалиев:

- ознакомил с результатами деятельности национальной компании;

- сообщил о запуске производства казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil);

- доложил о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ: на уборочную компанию «КазМунайГазом» выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива;

- представил информацию о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей;

- отчитался о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия: было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд г. Жанаозена Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ.

Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.