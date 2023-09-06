АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президент был проинформирован, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 7 месяцев 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 миллиарда тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 миллиардов тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Главе государства было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города. Газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируется поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице.

Аким также рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного и ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города. Как сообщил Женис Касымбек, в текущем учебном году в Астане будет построено 11 школ, 4 из них уже работают. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы почти на 90 тыс. ученических мест. 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству города.