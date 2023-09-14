Глава государства отметил приверженность Казахстана на укрепление сотрудничества со странами ЦА

В своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе Глава государства отметил, что большим подспорьем в углублении многогранных связей между странами Центральной Азии служит культурно-гуманитарное сотрудничество. Из года в год эта важнейшая сфера наполняется качественно новым содержанием, укрепляя многовековые традиции, дружбу и добрососедство. Все это содействует плодотворному взаимодействию государств и эффективному решению актуальных общерегиональных задач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Со своей стороны вновь подчеркиваю, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии. Убежден, что только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию и благополучию наших братских народов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако нельзя останавливаться на достигнутом и следует в полной мере реализовать наш огромный экономический потенциал.

«Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей», - сказал Глава государства.