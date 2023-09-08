АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана по футболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную», - написал в Instagram Геннадий Головкин.

В группе Н отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу завершились матчи пятого тура.

7 сентября сборная Казахстана дома потерпела поражение от команды Финляндии — 0:1. Сборная Словении на своем поле одержала победу над Северной Ирландией — 4:2. Сборная Дании принимала главного аутсайдера группы, сборную Сан-Марино, и разгромила ее со счетом 4:0.

Таким образом, после пяти туров турнирная таблица группы Н приняла следующий вид: Финляндия — 12 очков, Дания — 10 очков, Словения — 10 очков, Казахстан — 9 очков, Северная Ирландия — 3 очка, Сан-Марино — 0 очков.

Сборная Казахстана в своем следующем матче сыграет с командой Северной Ирландии. Матч пройдет 10 сентября в Астане.