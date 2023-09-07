Есть огромное количество возможностей для сотрудничества с Албанией – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Есть огромное количество возможностей для сотрудничества с Албанией, которые нужно изучить. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи со своим албанским коллегой Байрамом Бегаем в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсудили ряд вопросов касательно нашего двустороннего сотрудничества. Мы признали, что есть огромное количество возможностей, которые нужно изучить в ближайшем будущем, чтобы мы смогли углубить развитие сотрудничества между нашими странами и расширить уже существующие возможности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что Албания является очень важным партнером для Казахстана.

«Мы считаем Албанию очень важным партнером. Это решающий момент, чтобы нам достигнуть существенных результатов в рамках сотрудничества. Эти существенные результаты будут достигнуты. Я посла направил в Тирану. Думаю, это является еще одной вехой в нашем сотрудничестве. Есть много схожих вещей между Казахстаном и Албанией. Оба государства являются многонациональными, многорелигиозными. Мы также развиваем сотрудничество и взаимодействие в рамках крупных международных организаций ООН, ОБСЕ и так далее. Мы в курсе о вашей политике по присоединению к Европейскому союзу и мы будем рады видеть вас в качестве члена ЕС. ЕС - крупный торговый партнер Казахстана и наша стратегия по ЕС четкая. Мы хотим продолжать наше сотрудничество. Добро пожаловать в Казахстан», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.