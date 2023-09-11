Депутат маслихата Астаны: Приоритетный для нас вопрос – проблемы многодетных семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства Кендебай Адамбеков на брифинге Службы коммуникаций города Астаны назвал приоритетным вопросом проблемы многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Адамбеков рассказал о ходе реализации предвыборной программы депутатов постоянной комиссии.

«Основной приоритет в работе нашей комиссии, особенно при уточнении бюджета – это проблемы многодетных семей. Мы рассматриваем вопросы обеспечения таких семей жильем, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и для приобретения специального оборудования. Кроме того, важными вопросами для нас являются капитальный ремонт школ, развитие жилых массивов. При рассмотрении бюджетных поправок мы вносим свои предложения по таким вопросам, чтобы им уделялось главное внимание», – сказал К.Адамбеков.

Спикер также отметил, что важная часть работы комиссии – подготовка заключений по исполнению бюджета столицы. Работа комиссии, как и маслихата, в целом, проходит открыто. Заседания транслируются в прямом эфире, всю необходимую информацию можно получить на сайте маслихата. Жители Астаны, с помощью приложения, могут вносить свои предложения и обращаться к депутатам с вопросами.

По словам К.Адамбекова, главным направлением работы комиссии является рассмотрение и внесение предложений по реализации законодательства Республики Казахстан. Второе направление – рассмотрение планов и программ развития столицы, заслушивание отчетов об их реализации, подготовка заключений об изменениях, происходящих в результате реализации программ и, при необходимости, внесение предложений. Третье направление – рассмотрение и, в соответствии с законодательством, принятие решений в вопросах кредитования. Четвертое направление – запрашивание информации о результатах работы столичной ревизионной комиссии, принимаемых мер по контролю за исполнением городского бюджета, обсуждение этой информации и внесение предложений.