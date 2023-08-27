Более 30 тысяч рабочих мест создадут в рамках региональной карты занятости в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу до конца года в рамках региональной карты занятости планируется создать 31 560 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля этого года создано 20 417 рабочих мест, в том числе 11 919 постоянных рабочих мест. Из них в рамках национальных проектов - 789, по вакансиям - 7154, в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» - 4198, субсидируемые рабочие места - 7782, поддержка предпринимательских инициатив - 494», - говорится в программе повышения доходов населения до 2029 года области Жетысу.

Рабочие места были созданы в рамках национальных проектов «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения», свободных вакансий в рамках электронной биржи труда, в рамках частных инициатив до городского и районного уровня и субсидируемых рабочих мест.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что совместно с местными исполнительными органами будут разработаны региональные карты занятости в целях обеспечения работой более 3 млн человек в течение 7 лет.

«Будут определены годовые показатели занятости для каждого региона. Мониторинг каждой вакансии будет осуществляться через Электронную биржу труда, будет подтверждаться трудовыми договорами и пенсионными отчислениями», - сказала ранее на заседании Правительства министр труда.

По ее словам, в целях повышения трудовой мобильности будут реализованы новые механизмы привлечения граждан в регионы с дефицитом рабочей силы. Главное условие – наличие работы и жилья.

В июле этого года вопрос реализации региональных карт занятости населения был рассмотрен на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Тогда заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что в настоящее время ведется реализация поручения Главы государства по трудоустройству в течение 7 лет 3,3 млн казахстанцев, в том числе не менее 2,3 млн молодых людей.

По данным Тамары Дуйсеновой, в начале года были утверждены 20 региональных карт занятости, в рамках которых предусмотрено трудоустройство 947 тысяч граждан. На сегодняшний день работой обеспечено около 441 тысячи человек, что составляет 47% от плана. Доля молодежи в их числе занимает около 50%.