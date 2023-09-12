Более 2 тысяч комбайнов задействовано в уборочной кампании в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается уборочная кампания, в работах задействовано 2095 зерноуборочных и 76 картофелеуборочных комбайнов, а также 90 картофелекопалок, Об этом на брифинге на платформе региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 7 сентября обмолочено 202,6 тысячи гектаров при средней урожайности 6,9 центнера с гектара намолочено 130,6 тысяч тонн зерна. Картофель убран с площади 1909 гектаров, собрано 37 тысяч тонн картофеля. Овощи убраны с площади 248 гектаров, собрано 7,2 тысячи тонн овощей», – рассказал Сырым Бошпанов.

Уборку урожая в регионе планируют завершить 30 сентября. Всего уборочная площадь зерновых культур в этом году составляет 993,2 тысячи гектаров. Это на 73 тысячи гектаров больше уровня прошлого года.

В области достаточно ёмкостей для хранения зерна и функционируют 113 овощекартофелехранилищ общим объемом более 303 тысяч тонн.

«Для проведения уборочных работ выделен достаточный объем дизельного топлива. Его цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 250 тенге за литр, тогда как на АЗС топливо отпускается по 295 тенге за литр», - подчеркнул спикер.