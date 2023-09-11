Более 16 тысяч новых рабочих мест создали в Астане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года в Астане создано 16 665 новых рабочих мест. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства Кендебай Адамбеков на брифинге СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Адамбеков рассказал о ходе реализации предвыборной программы депутатов постоянной комиссии.

«По плану на 2023 год мы взяли на себя обязательство, чтобы открылось 7 732 новых рабочих места – в рамках поддержки предпринимательства на каждые 10 тысяч жителей, по меньшей мере, 100 рабочих мест. Этот вопрос уже сейчас решен. На 1 сентября, совместно с акиматом, создано 16 665 новых рабочих мест», – сказал К. Адамбеков.

По его словам, комиссия также занимается вопросами газификации, капитального ремонта. В частности, в этом году капитально отремонтированы 5 крупных объектов здравоохранения, до конца года будет завершен капитальный ремонт еще 6 таких объектов.

Спикер подчеркнул, что в качестве депутата столичного маслихата, он ведет соответствующую работу. Это прием граждан, посещение окраинных районов города, где требуется решение различных проблем. Все члены комиссии прилагают все усилия для оказания помощи всем, кто за ней обращается.

Как отметил К. Адамбеков, главным направлением работы комиссии является рассмотрение и внесение предложений по реализации законодательства Республики Казахстан. Также рассматриваются программы развития столицы, вопросы кредитования предпринимателей, изучается информация о результатах принимаемых мер по контролю за исполнением городского бюджета.

В состав постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства входят 8 депутатов. Семь из них являются членами партии AMANAT, один – представителем партии «Ақжол». С апреля текущего года в постоянной комиссии проведено более 20 заседаний, в том числе плановых, общественных слушаний и выездных собраний.

При последнем уточнении бюджета на 2023 год членами комиссии были внесены предложения относительно приоритетности расходования бюджетных средств на приобретение квартир для детей-сирот, многодетных семей, приобретение специального оборудования для департамента по чрезвычайным ситуациям, капитальный ремонт школ в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, развитие жилых массивов и другое.