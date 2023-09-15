Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения - Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на проходящем в Душанбе заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала, - отметил Президент Казахстана. - За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене».

По словам Касым-Жомарта Токаева, безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

«Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», - сказал Президент.