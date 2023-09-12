Акмолинские аграрии терпят колоссальные убытки из-за нашествия сайги

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – От нашествия сайги в Акмолинской области пострадало более 76932 га сельхозугодий. Аграрии пяти районов региона терпят колоссальные убытки и считают, что популяцию сайги необходимо регулировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства Акмолинской области, всего в регионе от нашествия сайги пострадало в текущем году 76932 га сельхозугодий. Среди них 63857 га - пшеницы, 4400 га - ячменя, 4725 га - льна. Полностью погиб урожай на 23475 га, в том числе 19650 га пшеницы.

Нападению подверглись посевы в Атбасарском, Коргалжынском, Егиндыкольском, Жаираинском, Жаксынском и Целиноградском районах.

В Атбасарском районе были полностью уничтожены посевы на площади 17405 га, в том числе и пшеницы – 14680 га. В Коргалжынском районе – 45770 га, пшеницы – 4670 га.

В Егиндыкольском районе пострадала площадь в 40257 га, в том числе и 35757 га пшеницы. В Жаркаинском - 9500 га, среди которых 8450 га пшеницы. В Жаксынском районе нападению подверглись 3300 га, в Целиноградском – 300 га.

Руководитель ТОО «Каражар-1» и ТОО «Каражар Агро-2019» Валерий Петров отмечает, что сайга не дает покоя хозяйствам Атбасарского района уже четвертый год.

«У нас проблема номер один - сайга. Они наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Люди многие уже думают, что если не будет никаких мер приниматься, то на следующий год они будут сокращать посевные площади, а вслед за этим начнутся сокращения рабочих. Положение тяжелое в сельском хозяйстве из-за сайги. В этом году у нас, кроме сайги, все лето была жара, на пшеницу напал трипс, а теперь дожди не дают убрать урожай», - пояснил Валерий Петров.

Каждый год от сайги у ТОО «Каражар Агро-2019» страдает до 3 тысяч га. В текущем году полностью были съедены посевы на 2500 га, среди которых и 2 тысячи га пшеницы. Всего хозяйство засеивает около 15 тысяч га.

«Считаю, что обязательно нужно регулировать поголовье сайги. Раньше ученые нам говорили, что примерно хватает пастбищ на 600-700 тысяч голов сайги. Сейчас уже есть информация, что сайги стало более 5 млн голов. Мы уже не справляемся, они заходят даже в села. В прошлом году решили посеять лен, думали, что они не тронут, но они съели и лен. То есть они едят все. Никто ведь не видит, как мы воюем с сайгой. Стрелять ее нельзя, животные охраняются и штраф за это 7 млн тенге. Приходится дежурить целыми днями на полях на машинах, нанимаем мотоциклистов даже, так и отгоняем сайгу, но она не уходит, спустя время снова возвращается. Так и мучаем и людей, и технику», - добавляет Валерий Петров.

По его словам, аграрии Атбасарского района уже не раз писали письма министру сельского хозяйства и министру экологии, но реакции на них не последовало.

«Надеемся, что новые министры нас услышат и обратят внимание на нашу проблему», - подытожил он.