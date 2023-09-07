530 млн тенге не освоены - депутат о строительстве Эскулинского водовода в Жезказгане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Серик Шайдаров озвучил необходимость решения основных инфраструктурных проблем области Улытау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, например, строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана. В 2021 году объект должен был быть завершен, но средства в сумме 530 млн не освоены и объект не сдан. В текущем году предусмотрено 427 млн тенге, на завершение проекта. Во время вашего визита в область Улытау вами дано поручение сдать объект согласно графику, в июне этого года. Однако до сегодняшнего дня объект не введен в эксплуатацию, со стороны профильного министерства не было контроля. Учитывая, что создано новое Министерство водных ресурсов и ирригации, есть опасение, что объект в этом году не сдадут», - сказал Серик Шайдаров на пленарном заседании Сената.

Кроме того, депутат озвучил проблемы и по другим жизненно важным объектам, в том числе Уйтас-Айдоский водовод, хозяйственно-питьевые очистные сооружения и тепловые сети города Жезказгана.

«Касательно подготовки ТЭЦ Жезказгана к отопительному сезону. Будучи в регионе, мы посетили данный объект и ознакомились с ходом исполнения ремонтных работ. Обращаем ваше внимание на следующие проблемы: высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин 63%, турбоагрегаты 5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов 8, 10 практически не ведется. В связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании имеется риск неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона», - отметил сенатор.

Учитывая состояние дел и ожидания населением области динамичного развития, депутат Сената Серик Шайдаров попросил Премьер-Министра страны Алихана Смаилова оказать помощь и содействие в решении накопившихся проблем.