Звонки с международных кодов «+77» и «+76» будут отображаться как «Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звонки с международных кодов «+77» и «+76» будут помечены как «Казахстан». Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ». Работал Первый вице-министр в компании

«Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом «+77» и «+76» будет отражаться в іPhone как «Казахстан».

Хочу отметить, что Apple максимально оперативно обработали наш запрос и пошли навстречу. Задача решена для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14», - написал Багдат Мусин в Facebook.