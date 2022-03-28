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    Звонки с международных кодов «+77» и «+76» будут отображаться как «Казахстан»

    28 Марта 2022, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звонки с международных кодов «+77» и «+76» будут помечены как «Казахстан». Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ». Работал Первый вице-министр в компании

    «Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом «+77» и «+76» будет отражаться в іPhone как «Казахстан».

    Хочу отметить, что Apple максимально оперативно обработали наш запрос и пошли навстречу. Задача решена для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14», - написал Багдат Мусин в Facebook.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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