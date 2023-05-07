Звезды казахстанской эстрады выступают в Астане в честь Дня защитника Отечества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане у монумента «Байтерек» проходит концерт «ОТАНЫМ – АМАНАТЫМ», посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь день у монумента «Байтерек» проходят интерактивные, спортивные игры для детей, участвовали аниматоры, ростовые куклы. Вечером начался концерт, который открывает военный духовой оркестр национального военно-патриотического центра, а также военнослужащие сил специального назначения Службы государственной охраны РК», — рассказал заместитель руководителя столичного управления культуры Нуран Камзин.





Под открытым небом для гостей и Астаны выступают звезды казахстанской эстрады: группа «Заман», Еркеш Хасен, Ибрагим Ескендир, Гадильбек Жанай, Аyree, Qanay.

Для удобства на площади организованы торговые площадки и ярмарки. Приняты меры безопасности. На территории дежурят службы департамента полиции, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что на площади «ЭКСПО» состоялся концерт ко Дню защитника Отечества, организованный Государственным театром драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. Всего в Астане в рамках празднования 7 и 9 мая пройдут более 50 мероприятий.































