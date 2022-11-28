Звездный состав «Астана Опера» выступит в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Долгожданные, как для ценителей музыки, так и для артистов, гастроли «Астана Опера» в Алматы пройдут с 8 по 10 декабря. Две совершенно разные программы – Гала-концерт и «Реквием» Дж. Верди – будут представлены на лучших площадках южной столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Именитые солисты выступят в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Гастроли – неотъемлемая часть творческой деятельности театра. Наряду с заграничными выступлениями – не так давно балетная труппа «Астана Опера» блестяще выступила на сцене Кремлевского дворца в Москве, а в середине декабря планируются поездки в Баку и Минск – артисты с большой радостью делятся своим искусством с соотечественниками.

«Встреча с алматинской публикой – всегда значимое событие и добрая традиция. Возможность выступить здесь мы всегда ждем с нетерпением, – говорит директор «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. – Алматы – для творческих людей – особенное место. Во-первых, в этом городе у нас есть верные поклонники, которые с нетерпением ждут встречи с любимыми исполнителями. Во-вторых, Алматы – это кузница талантов, alma mater, откуда вышли очень многие наши коллеги, и в очередной раз вернуться в город юности – для всех большая радость».

Особенностями традиционного декабрьского тура в этом году является то, что выступления пройдут не на одной, а на двух сценах – концертного зала Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы и Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

«Алматинские поклонники «Астана Опера» привыкли видеть нас в оперном театре имени Абая. Но в этот раз мы решили выступить на новых площадках. С удовольствием приглашаем ценителей оперной музыки на наши алматинские выступления», – подчеркнул Галым Ахмедьяров.

8 декабря на сцене концертного зала Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы зрителям будет представлен блестящий гала-концерт, составленный из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений. Ценители классической музыки смогут услышать симфонический кюй «Арнау» А. Серкебаева, «Туған Жер» Т. Мухамеджанова, арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта.

С сольными номерами и дуэтами выступят Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Галина Чеплакова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова.

В программе прозвучат произведения В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, В. Беллини, Ж. Бизе, И. Кальмана, А. Дворжака, Е. Брусиловского, Т. Мухамеджанова и других композиторов.

10 декабря в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в исполнении солистов, объединенного хора «Астана Опера» и Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, и симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Абзала Мухитдина будет представлено одно из величайших произведений мирового классического искусства – «Реквием» Джузеппе Верди, обладающий фантастической силой. Хормейстеры – Заслуженные деятели Казахстана Ержан Даутов и Беймбет Демеуов.

Музыкальное творение требует высокого уровня исполнительского искусства от всех участников. «Реквием» включает в себя арии, дуэты, терцеты, квартеты, ансамбли. Важную роль играет хор и, конечно, оркестр. Именно взаимодействие всех действующих лиц создаёт неповторимый дух этого гениальнейшего произведения. Каждое исполнение монументального творения итальянского композитора считается важным музыкальным событием, стать свидетелем которого – незабываемо.



Фото: astanaopera.kz

