Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич

    8 Мая 2023, 09:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Гапичу И.С.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 5 мая 2023 года

    № 213

    Иван Гапич - ветеран Великой Отечественной войны и труда.

    Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.


    Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалями «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ степени, орденом «Құрмет», орденом «Даңқ» ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области. Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался прием представлений на соискание премий и грантов Президента Казахстана в области СМИ
    Сотни таразцев отдали дань памяти героям ВОВ
    Ветеранов ВОВ поздравили в Алматинской области
    Четыре эвакогоспиталя работали в Актюбинской области в годы ВОВ
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров