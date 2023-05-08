Звание «Халық қаһарманы» присвоили Абдыгали Каймолдину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Каймолдину Абдыгали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Каймолдину А.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Каймолдину Абдыгали. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К.Токаев Астана, Акорда, 5 мая 2023 года № 212

Абдыгали Каймолдин - ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области. Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.

Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».



