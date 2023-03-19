Зульфия Сулейменова прокомментировала будущую отставку Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова ответила на вопрос по поводу отставки Правительства после выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр экологии проголосовала на избирательном участке №393, организованном в здании «Астана Опера». Как отметила Зульфия Сулейменова, выборный процесс организован на высоком уровне.

«Все организовано. Единственное, я долго ждала своей очереди, чтобы взять бюллетень, но в основном в организации мне все понравилось», - считает она.

Журналисты спросили, готова ли она уйти в отставку, несмотря на то, что министром она назначена недавно.

«Я думаю, если посчитают необходимым, если оценят те усилия, которые были приложены за последние 2,5 месяца и посчитают, что необходимо дать еще возможность дальше продолжить работу, я буду очень рада. Я скажу: «Большое спасибо», - ответила Зульфия Сулейменова.

Министр также пояснила, чем она намерена заняться в случае освобождения от должности главы ведомства.

«Я спокойно отношусь к данной ситуации, поэтому если дадут вторую возможность, я продолжу. В принципе, мне есть чем заняться. Одно из направлений, которое мне интересно, это - наука. Я хотела бы больше публиковаться», - поделилась министр.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.



