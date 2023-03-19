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    Зульфия Сулейменова прокомментировала будущую отставку Правительства

    19 Марта 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова ответила на вопрос по поводу отставки Правительства после выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр экологии проголосовала на избирательном участке №393, организованном в здании «Астана Опера». Как отметила Зульфия Сулейменова, выборный процесс организован на высоком уровне.

    «Все организовано. Единственное, я долго ждала своей очереди, чтобы взять бюллетень, но в основном в организации мне все понравилось», - считает она.

    Журналисты спросили, готова ли она уйти в отставку, несмотря на то, что министром она назначена недавно.

    «Я думаю, если посчитают необходимым, если оценят те усилия, которые были приложены за последние 2,5 месяца и посчитают, что необходимо дать еще возможность дальше продолжить работу, я буду очень рада. Я скажу: «Большое спасибо», - ответила Зульфия Сулейменова.

    Министр также пояснила, чем она намерена заняться в случае освобождения от должности главы ведомства.

    «Я спокойно отношусь к данной ситуации, поэтому если дадут вторую возможность, я продолжу. В принципе, мне есть чем заняться. Одно из направлений, которое мне интересно, это - наука. Я хотела бы больше публиковаться», - поделилась министр.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Выборы Минэкологии Выборы в Мажилис
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