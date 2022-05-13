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    Зрелищные шоу и частные вечера закупались под видом благотворительности - Антикор

    13 Мая 2022, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции заявили о фактах закрытости процедур некоторых закупок госорганами, в результате которых происходит завышение цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серьезным коррупционным фактором является необоснованное завышение цен при планировании закупок. Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль», - сказал заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на пресс-конференции в СЦК.

    Он проинформировал, что Агентством совместно с Национальной палатой «Атамекен» на системной основе проводится мониторинг завышения цен.

    «Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Всего за 2 года сохранено около 74 млрд тенге», - сказал У. Саркулов.

    По словам зампредседателя, при завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. Агентство уже обратилось в Министерство финансов с предложением наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.

    «Другой причиной коррупции является закрытость процедуры некоторых закупок. Заказчик, закрывая закупку грифом «ограниченного распространения информации», фактически вводит ее в коррупционное поле. Такие закупки проводятся только на бумаге и они фактически выпадают из общественного контроля. В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги. Например, в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера. Только в рамках одного региона на эти цели затрачено около 1,7 млрд тенге», - пояснил он.

    Ранее сообщалось, что каждое пятое коррупционное преступление в Казахстане совершается в сфере госзакупок. Согласно данным Антикоррупционной службы, почти 80% преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы
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