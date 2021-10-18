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    Золотые ювелирные изделия подорожали в Казахстане

    18 Октября 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–август 2021 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 794,6 млн тг — плюс 46,3% в стоимостном выражении к аналогичному периоду годом ранее. Реальный рост промышленного производства составил 61,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    Больше всего изделий в региональном разрезе произвели в Алматы: на 429,1 млн тг, рост — в 2,5 раза за год. На южную столицу приходится 54% всего производства в секторе. В тройке лидирующих регионов также Карагандинская область (124,4 млн тг) и Нур-Султан (105,7 млн тг).

    409,3 млн тг составило производство непосредственно ювелирных изделий из благородных металлов, 385,3 млн тг — выпуск прочих изделий из благородных металлов, а также природных или искусственных драгоценных и полудрагоценных камней.

    Для справки: в целом за полный 2020 год в стране произвели изделий на 825,6 млн тг, на 9,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

    По итогам сентября текущего года цены на ювелирные изделия и часы выросли на 0,3% за месяц и на 7,1% — за год. В том числе наручные часы подорожали в годовой динамике на 9,1%, золотые обручальные кольца — на 6,8%.

    Сильнее всего рост цен на ювелирные изделия и часы в годовой динамике ощутили жители Акмолинской области: на 22,2%. Значительное удорожание в секторе также зафиксировано в Актюбинской (на 17,7% за год) и в Алматинской (на 14,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Шымкенте (на 2,1%).

    По данным отечественных производителей ювелирных изделий, входящих в ассоциацию Лиги ювелиров Казахстана , доля теневого оборота в этой отрасли доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и камней.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность Экономика Цены и тарифы Общество
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