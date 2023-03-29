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    Золотой самородок стоимостью $160 тысяч обнаружили в Австралии

    29 Марта 2023, 01:20

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Австралиец, вооруженный лишь дешевым металлоискателем, обнаружил камень весом 4,6 кг, содержащим золото, стоимостью в 240 000 австралийских долларов (160 000 долларов США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Счастливчик, отказавшийся называть свое имя, обнаружил драгоценную находку на золотых приисках Виктории, где в 1800-х годах в Австралии царила золотая лихорадка.

    Торговец золотом Даррен Кэмп, который оценил и купил образец самородка, заявил, что это самый большой экземпляр, который он видел за свою 43-летнюю карьеру.

    «Я был просто ошеломлен… Такая находка бывает раз в жизни», — сказал он BBC News.

    В общей сложности камень весом 4,6 кг содержит 83 унции или около 2,6 кг золота.

    По словам Кэмпа, обнаруживший самородок мужчина, собирается потратить вырученные от его продажи деньги на свою семью.

    Австралия обладает крупнейшими в мире запасами золота, и многие из крупнейших в мире самородков были найдены именно в этой стране.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Австралия
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