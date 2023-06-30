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    Золото на 4 млн тенге похитила женщина в Атбасаре

    30 Июня 2023, 21:00

    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Атбасаре задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница о краже.

    По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК «Кража».

    Стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов.

    Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.

    В результате была задержана 35-летняя женщина. Она признала свою вину.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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