Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Значительно увеличится пропускная способность нефтепровода КТК

    30 Декабря 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году значительно увеличится пропускная способность нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства в своей предвыборной программе поручил диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья. Для решения данной задачи министерством совместно с заинтересованными сторонами разработана Дорожная карта, которая предусматривает: дозагрузку мощностей маршрута Атырау-Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск; развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого планируется осуществление модернизации железнодорожных путей и расширение товарного парка железнодорожных вагонов-цистерн, а также реконструкция и модернизация нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту. Также планируется увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан-Китай», – сказал Б.Акчулаков.

    Министр также сообщил, что в 2023 году будет завершен проект устранения узких мест на казахстанском участке Каспийского трубопроводного консорциума, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 млн тонн до 72,5 млн тонн в год.

    Фото: svetland-oil.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство АЭС в Казахстане: в 2023 году будет выбрана реакторная технология
    Реализация 15 новых проектов ВИЭ планируется в 2023 году
    Обеспечить газом 56 сел планирует Минэнерго в 2023 году
    Названа причина снижения объема добычи газа в РК в 2022 году
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
    2 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    3 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
    4 Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
    5 Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой
    Новости партнеров