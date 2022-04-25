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    Значительная часть предлагаемых поправок в Конституцию касается прав человека - эксперт

    25 Апреля 2022, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции Службы центральных коммуникаций по теме «Вторая республика. Основные изменения и дополнения в Конституцию РК» выступил руководитель аппарата Конституционного Совета, член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон Бакыт Нурмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внесен ряд поправок, направленных на модернизацию законотворческого процесса. Право принятия законов будет, в основном, принадлежать Мажилису. Сенату будет предоставлено право одобрения или неодобрения принятых Мажилисом законов. Поддержано предложение о принятии конституционных законов на совместном заседании Палат, с учетом важности регулируемых ими вопросов. Правительству будет предоставлено право принимать нормативно-правовые акты, имеющие силу закона, в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности государства и другим ценностям», – сказал Б. Нурмуханов.

    По его словам, значительная часть предлагаемых поправок касается прав человека. Поскольку в прошлом году из Уголовного кодекса и других законов были исключены нормы о смертной казни, теперь это понятие исключается и из Конституции. Предусмотрена отдельная статья об институте уполномоченного по правам человека. Для предоставления гражданам возможности обращения, Конституционный совет будет преобразован в Конституционный суд.

    Как сообщалось ранее, 22 апреля в Акорде состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

    В своем выступлении Президент РК К. Токаев отметил, что поправки означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

    Глава государства назвал эту модель «Второй республикой».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Конституция Послание Президента РК-2022
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