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    Значимые труды кыргызских деятелей «Алаш» презентовали в Алматы

    3 Декабря 2021, 17:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась презентация ряда значимых трудов, изданных Международной Тюркской академией в рамках международной научно-практической конференции «Қазақ-қырғыз – Алаштан» с участием Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева и Государственного секретаря Кыргызской Республики Суйунбека Касмамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Книга известного государственного и общественного деятеля, известного ученого Зайнидина Курманова «Кыргызский филиал партии «Алаш»: создание, деятельность, судьба» является новым трудом в области алашеведения. В фундаментальном труде, изданном Международной Тюркской академией, автор через исторические документы подробно исследует деятельность партии «Алаш» в Кыргызстане и рассказывает о послереволюционной судьбе руководивших ею лиц. Монография посвящена упорной борьбе деятелей Алаша за достижение своих идеалов.

    Кроме того, книга кыргызско-алашского деятеля, ученого-просветителя, поэта Касыма Тыныстанова «Касым жырлары», изданная в 1925 году на казахском и кыргызском языках, полностью переведена Международной Тюркской академией на турецкий язык и издана в виде академического сборника с факсимиле.

    Произведения в уникальном издании представлены на кыргызском языке на латинице, и в сочетании с турецким переводом. В подготовке исторического издания принимал участие Сабырбек Борубаев. Касым Тыныстанов, который за 37 лет своей жизни оставил неизгладимый след в истории своего народа, стоял у истоков кыргызского алфавита, внес неоценимый вклад в языкознание.

    Стоит отметить, что данное мероприятие было приурочено к 175-летию со дня рождения Жамбыла Жабаева, являющегося общей гордостью тюркского мира, казахско–кыргызского братства, а также к 120-летию со дня рождения выдающихся личностей кыргызского народа – Жусупа Абдрахманова и Касыма Тыныстанова.

    В мероприятии также приняли участие советник президента Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Каныбек Иманалиев, академик НАН РК, председатель Ассоциации историков Казахстана Мамбет Койгельдиев, известный кыргызский историк, государственный и общественный деятель Зайнидин Курманов, а также представители интеллигенции и известные ученые двух родственных стран.

    Отметим, в Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «Қазақ қырғыз - Алаштан», организованная Международной Тюркской академией.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана Кыргызстан Тюркский мир
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