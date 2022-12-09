Зимний бал в Астане: организаторы собрали более 80 млн тенге на благотворительные проекты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся Зимний благотворительный бал, ежегодно организуемый корпоративным фондом «Болашақ» с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи. Вырученные средства будут направлены на социальные проекты фонда «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила журналистам председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан, ежегодный зимний благотворительный бал проводится Фондом вот уже на протяжении 10 лет. Для устроителей бал - это, прежде всего, акт меценатства и спонсорства при поддержке огромного количества компаний. Все это возможно только благодаря партнерам. Суть бала не только в выступлении дебютантов, ставших визитной карточкой Фонда, но также в программах, которые реализуются на собранные таким образом деньги.

«Для нас, в первую очередь, очень важно собрать средства, а также анонсировать те проекты, которые реализует наш фонд», - говорит Динара Гаплан.

За 10 лет посредством благотворительного бала, который в этом году прошел при активной информационной поддержке Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, было собрано более 800 миллионов тенге. На вырученные средства фондом «Болашақ» открыто и оснащено более 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана. Создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. 3 000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

Как отмечают организаторы, для реализации прав особенных детей фондом «Болашақ» внесены более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования.

При поддержке фонда также ежегодно более 500 детей с дислексией и дисграфией получают помощь квалифицированных специалистов. Было оказано содействие Международной ассоциации по генным дерматозам в проведении операций, закупе специальной косметики и обучении казахстанских врачей особенностям работы с детьми с буллезным эпидермолизом (дети-бабочки).

Из года в год многие компании оказывают поддержку в организации бала, проявляя свою социальную ответственность. За все годы к проведению бала присоединились уже более 150 спонсоров и партнеров.

Кульминацией вечера стал аукцион уникальных лотов – предметов искусства, антиквариата и спортивной атрибутики.

В этом году на торгах были представлены ковры ручной работы 1940-1950-х годов, саукеле героини спектакля «Бөрте», документ о предоставлении земельного участка за подписью 14-го Президента США Франклина Пирса 1856 года, нотная книга песен народов всего мира 1911 года, порода крупно-рогатого скота Ангус и другие лоты.

Изюминкой вечера стала гитара легендарной группы «Дос-Мұқасан». Ее подарил один из основателей ансамбля Досым Сулеев, именно на ней он сочинил песню «Жан досым». Легендарная гитара и виниловая пластинка с первыми хитами группы «Дос-Мұқасан», представленные на аукционе, были проданы за 11 млн тенге. Гостей вечера порадовал и розыгрыш ценных призов от партнеров фонда.

В целом, в разные годы Зимний бал поддерживали олимпийские чемпионы и известные спортсмены такие, как Александр Винокуров, Илья Ильин, Геннадий Головкин.

По словам организаторов, самым дорогим лотом в истории бала стало ожерелье царицы Томирис - реквизит из фильма режиссера Акана Сатаева «Томирис».

Яркими выступлениями порадовали гостей бала 30 пар дебютантов. На протяжении нескольких месяцев молодые люди разных профессий усердно тренировались с хореографом-постановщиком Зимних благотворительных балов, старшим преподавателем Казахской национальной академии хореографии, членом федерации танцевального спорта Республики Казахстан Евгением Моисеевым.

Традиционно бал состоит из выступлений дебютантов, после этого участники танцуют вальс.

Зимний бал - это бал со смыслом. Даже при отборе дебютантов, во время кастинга огромное внимание уделяют тем, кто имеет опыт волонтерской деятельности. Они, таким образом, оказывают поддержку системным проектам Фонда, отмечают организаторы.

Один из дебютантов бала, 24-летний Диас Мырзалиев впервые принимает участие в подобном мероприятии.

«Я родом из Тараза, уже два года живу в Астане. На бал хотел попасть еще с 2017 года, будучи студентом. Но из-за того, что учился в Алматы, не удавалось. Как только переехал в Астану, начал следить через социальные сети. В этом году, как увидел рекламу, сразу зарегистрировался. Не зря готовились, вальсировали уверенно. В первую очередь, хотел быть частью чего-то большего, частью добра. Это мероприятие помогает многим детям», - говорит Диас.

На прошедшем благотворительном балу с целью поддержки инклюзивного образования и талантливой молодежи собрано более 80 млн тенге.

Вырученные средства направляются на благотворительные программы Фонда «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи. В целях соблюдения прозрачности использования благотворительных средств на сайте фонда bolashakcharity.kz публикуются финансовые отчеты.

«Инклюзия – это не только про право детей с аутизмом учиться в обычной школе, это также про право на качественное образование детей с синдромом Дауна, с ДЦП, детей иммигрантов, ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и многих других. Согласно Конституции РК и по всем человеческим законам у каждого ребенка должна быть возможность получать качественное образование и развивать таланты. Образование – это то, во что действительно стоит вкладываться, потому что будущее строится именно образованной нацией», - говорят в Фонде.

Одним из информационных партнеров XIII Зимнего благотворительного бала в 2022 году стали Международное информационное агентство «Казинформ» и телеканал Jibek Joly.



