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      Мангистауская область

    Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области

    27 Января 2023, 16:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу региона нового первого заместителя акима, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Первым заместителем акима Мангистауской области назначен Жумабай Карагаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Жумабай Карагаев - выпускник государственной академии нефти и газа им. И. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», кандидат технических наук.

    Жумабай Карагаев имеет 22-ух летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

    Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области и заместителя акима Атырауской области.

    С декабря 2019 года по январь 2022 года - вице министр министерства энергетики РК.

    В ходе своего выступления Нурлан Ногаев отметил что в данный момент одними из основных вопросов в регионе является бесперебойное обеспечение населения питьевой водой, модернизация ТОО «МАЭК» и городских коммунальных сетей.

    Аким области подчеркнул, что профессиональный опыт и знания Жумабая Карагаева должны быть направленны на решение имеющихся вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений Жумабаю Карагаеву.


    Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акимат Назначения Мангистауская область
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