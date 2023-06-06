Жокей из Казахстана завоевал два престижных трофея во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский жокей Бауыржан Мурзабаев завоевал сразу два трофея на престижном турнире Qatar Prix. Соревнование проходило в Шантийи, куда не так давно перебрался многократный чемпион Чехии и Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Несмотря на то, что в Европе мастерство Бауыржана широко известно, для французского конного спорта он новичок. Казахстанец переехал сюда по приглашению легендарного тренера Андре Фабре, который назначил Мурзабаева своим первым жокеем. Бауыржан не подвел.

На турнире в Шантийи он выступил в шести забегах, в двух из которых финишировал первым. Наш чемпион активно влился в местный спортивный календарь, и уже через несколько недель будет оспаривать Парижский Гран-при.

«Франция считается лучшей в Европе. Моя карьера начиналась в Чехии, потом в Германии, и вот сейчас переехал во Францию, начинаю здесь. Посмотрим, как будет дальше. Я где работал, там был чемпионом, так что желательно в течение 2-3 лет стать чемпионом. Это было бы хорошо», - рассказал жокей Бауыржан Мурзабаев.