Жизнь после землетрясения: Хатай опустел после расчистки разрушений

ХАТАЙ. КАЗИНФОРМ – Во многих пострадавших от разрушительного землетрясения провинциях юго-востока Турции после расчистки завалов образовались большие пустыри. Город Хатай, который сильнее всего ощутил на себе последствия стихийного бедствия, в данное время местами опустошен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В зонах разрушений практически завершены разборы завалов. На местах, где ранее стояли жилые дома, здания и сооружения уже ничего нет. Работы по сносу и удалению обломков зданий в 56 микрорайонах Антакьи и Дефне провинции Хатай еще осуществляются. Бригады грузят строительный мусор на грузовики и вывозят в отведенные для этого места. Некоторые граждане до сих пор находятся рядом с местами, где ранее стояли их дома в надежде найти собственные вещи.

В городе одновременно проводятся работы по расчистке 10 000 разрушенных точек, откуда на ежедневной основе осуществляется около 300 000 рейсов на свалку.

После решения властей о сносе большинства поврежденных домов в районе Антакьи провинции Хатай на местах снесенных зданий образовались пустующие места. Улицы, где ранее проживали тысячи людей и были центры городской суеты с кипящей жизнью граждан, превратились в опустошенные площадки с обломками зданий и клубами пыли.

Власти Турции предпринимают все необходимые меры для скорейшего и полного устранения последствий стихийного бедствия.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Малатье уже построено 1 442 жилых объекта и отдельно 250 сельских домов, а также 47 магазинов и 464 километров автомобильных дорог. По словам главы государства, все строения также будут соответствовать традиционной архитектуре и будут состоять из 3-4 этажей. Всего в провинции построят 70 000 благоустроенных квартир и 25 000 частных домов.

В настоящее время в стране арестованы более 300 человек, которые в той или иной степени несли ответственность за техническое состояние и соблюдение норм строительства разрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что сильные землетрясения на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 и 7,6 баллов по шкале Рихтера произошли 6 февраля с интервалом в девять часов. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где тоже произошли разрушения с большим количеством человеческих жертв.

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.



