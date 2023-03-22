Живописная весенняя выставка открылась на Наурыз в столичной галерее Kulanshi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Художник Аманат Назаркул, размышляющий в своих работах о том, каким будет завтрашний день. Владимир Шеге со своеобразным видением мира, получивший творческий псевдоним от казахского слова «шеге», француженка Наталья Кривец, бережно собирающая тускиизы и старинные вышивки. И художница Лейла Махат, которая объединила все работы на праздничной выставке «Новый день» в Forte Kulanshi Art Space. О том, какие темы затронуты на выставке, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта выставка посвящена Наурызу, потому что мы изголодались по солнцу, по весне, по приятным впечатлениям и ярким цветам. Поэтому очень сочную выставку приготовили в середине марта, чтобы все с радостным настроением зашли в Наурыз. На выставке представлены два казахстанских художника Аманат Назаркул и Владимир Шеге. Также гости смогут увидеть потрясающую коллекцию казахских и киргизских тускиизов, которая принадлежит француженке Наталье Кривец. Мы решили все совместить, потому что это вещи, которые складываются как Наурыз коже. Это не семь элементов, а три, при этом это настолько богато по вкусу, цвету, стилю, что картинка получилась такой праздничной», - отметила галерист Лейла Махат.

По ее словам, возможно, работы двух известных казахстанских художников не будут больше выставляться вместе с коллекцией тускиизов Натальи Кривец. А может будут, но по-другому...

«Аманат Назаркул и Владимир Шеге очень разные. Они просто полярные. Если у Аманата живопись очень фигуративная, надрывная, патриотическая. У Владимира Шеге – декоративная медитативность. Когда смотришь на его работы, это что-то очень похожее на восточные мандалы. Хотя у Владимира фамилия Гвоздев, но он сознательно выбрал себе творческий псевдоним от казахского слова «шеге», что означает гвоздь. Два художника абсолютно не сочетаются между собой, но при этом они дополняют друг друга в этом проекте. Я больше чем уверена, что на другой площадке это выглядело бы немножко несуразно, но на этой выставке разделено на два больших блока. Мы сделали такую интригу, что работы Владимира Шеге смотрят в сторону Аманата Назаркула, и наоборот. Это небольшая экспозиционная интрига», - призналась художница Лейла Махат.

Известный художник Аманат Назаркул представил на выставке помимо живописи свои скульптуры. По его словам, это поспевшие последние работы.

«В прошлом году Лейла Махат предложила принять участие на выставке. Я согласился. Выставка открылась на Наурыз мейрамы. Мои работы словно мои дети. Одна из работ называется «Хан». Еще один вариант картины, представленный на выставке, называется «Суперхан». И еще одна скульптура с одноименным названием представлена на выставке. Еще одна работа называется «Последняя надежда». Картина позади меня - «Улы Туран». Мы потомки тюркских предков. Задумался над тем, в каком направлении мы движемся, что станет дальше. Беременная женщина сидит на коне в маске, непонятно, куда идет маленький мальчик, оседлавший коня. То есть, мы должны задуматься о том, что же будет дальше...», - размышляет Аманат Назаркул.

Француженка Наталья Кривец родилась в Казахстане. В ходе беседы она рассказала, почему увлеклась коллекционированием тускиизов.

«Однажды познакомилась с француженкой, которая собирает текстильные изделия для своей коллекции. Она попросила привезти ей сюзани (это вышитый вручную декоративный текстиль) из Центральной Азии. Когда мы искали сюзани, мне показали мой первый тускииз. Стала интересоваться, постепенно собирала их. Некоторое время прожили в Монголии с супругом, там живут казахи и вышивают тускиизы. Мы для себя собрали столько тускиизов, что получилась целая коллекция. В прошлом году провели первую выставку у себя дома, потому что мне было важно показать, что тускиизы можно сочетать в современном интерьере. И это было очень интересно. Это было очень спонтанно и импровизированно. Это уже вторая выставка в таком большом выставочном центре, чему я очень рада», - отметила Наталья Кривец.

По ее словам, на выставке представлены исключительно казахские и кыргызские тускиизы.

«У нас особая любовь к казахским тускиизам. На выставке представлены тускиизы с 1950-х годов до конца 80-х. Особенно кропотливо их восстанавливать, потому что тускиизы не в очень хорошем состоянии, бывают порванные, грязные. Каждый тусукииз реставрирую. Редко бывает, что тускииз можно вывесить в первоначальном состоянии. Думаю, что тускиизы незаслуженно мало известны, и их нужно прославлять. Это прекрасные вещи. Мне даже после первой выставки писали, где их можно приобрести, где повесить», - добавила Наталья Кривец.

Лейла Махат поделилась, почему же выставка называется «Новый день».

«Думается мне, что каждый человек на нашей планете, хотя бы один раз в жизни видел, как встает солнце, наблюдал, как рождается новый день и чувствовал каждой клеточкой своего тела лучи, которые летели миллионы лет для того, чтобы прикоснуться к нашей коже. Ничего в жизни не повторяется. Каждый день – новый, каждый момент – новые ощущения и новые пространства. Сегодня - новый день, новый месяц и новый год. И новая выставка, которая так и называется «НОВЫЙ ДЕНЬ»... Наурыз – это будорожание крови, земляных соков. Мне очень нравится, когда ты наблюдаешь, как просыпается природа, как набухают почки, как меняется настроение людей. Настроение целого социума меняется, потому что приходит весна. И ты это чувствуешь в воздухе, запахе, улыбках – все становится другим», - считает галерист Лейла Махат.

Хоть и природа просыпается с наступлением весны, художники никогда не дремлют.

«Художники никогда не спят, как и истинные коллекционеры. Думаю, что для людей, которые полностью преданы своему делу, сезоны и времена года не так важны. Если есть что-то, чему ты себя посвящаешь, ничто не может испортить тебе настроение», - добавила Лейла Махат.