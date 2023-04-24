Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 24 апреля в мусорном баке в одном из дворов Уральска нашли новорожденного мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома № 66 по улице Надежда обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет.

По прибытию на место происшествия стражи порядка установили новорожденного мальчика, который был экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу.

Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП Уральска, после чего перенесено в ЕРДР по статье 119 УК РК «Оставление в опасности».

Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.

Как известно, ребенка нашла женщина. Она рассказала, ­что изначально подумала, что в урне пищит котенок.

«Около 11.00 я вышла во двор встряхнуть дорожки. Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш, и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете», - рассказала она.

О состоянии ребенка в пресс-службе управления здравоохранения пообещали рассказать позже.



