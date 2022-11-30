Жителям Экибастуза передали 5 тысяч обогревателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Экибастуза роздано 5 тысяч электрических обогревателей в связи с аварией на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предоставленным мне данным, жителям города бесплатно роздано 5 тысяч электрообогревателей. Их обеспечили владельцы компании (по обеспечению теплоснабжения – прим.ред.), партия AMANAT и волонтеры. Возвращать их не нужно, они останутся у них», - сообщил во время пресс-конференции заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

По его мнению, жителям не стоит переживать из-за подскочивших цен на обогреватели, этого количества достаточно для города, дополнительно покупать нет необходимости.

Ранее сообщалось, что подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера. Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возместят расходы на ремонт.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации.





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