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    Жителям Экибастуза передали 5 тысяч обогревателей

    30 Ноября 2022, 15:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Экибастуза роздано 5 тысяч электрических обогревателей в связи с аварией на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предоставленным мне данным, жителям города бесплатно роздано 5 тысяч электрообогревателей. Их обеспечили владельцы компании (по обеспечению теплоснабжения – прим.ред.), партия AMANAT и волонтеры. Возвращать их не нужно, они останутся у них», - сообщил во время пресс-конференции заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

    По его мнению, жителям не стоит переживать из-за подскочивших цен на обогреватели, этого количества достаточно для города, дополнительно покупать нет необходимости.

    Ранее сообщалось, что подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера. Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возместят расходы на ремонт.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации.


    Фото: www.wechselgott.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Павлодарская область Происшествия
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