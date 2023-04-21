Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    21 Апреля 2023, 20:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Ранее в отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.

    На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 УК РК.

    Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области
    Красные островки безопасности появились на трассах Туркестанской области
    Кровавой водой орошают посевы жители Туркестанской области
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров