Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней

    25 Мая 2023, 10:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «21 мая в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя. По его заявлению полицейскими в ходе проведенных мероприятий в тот же час по горячим следам был задержан подозреваемый, житель Арыси. Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия. Здоровье несовершеннолетней стабильное. Согласно заключению экспертизы каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время девочка находится дома с родителями», - говорится в сообщении.

    Иная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

    Вместе с тем, напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два млн тенге отдала мошенникам 89-летняя павлодарка
    Рейд по закрашиванию наркограффити провели в  столице
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз