Жители ВКО могут пожаловаться на завышенные цены на продукты питания и бензин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области запустили «горячую линию» по жалобам на высокие цены по продуктам питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по ВКО, в регионе запущена «горячая линия», по которой граждане могут пожаловаться в случае завышенных цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо.

Согласно предоставленным данным, на сегодняшний день на «горячую линию» поступило более 200 звонков от жителей городов Усть-Каменогорск, Семей и ряда районов.

«Большинство граждан жаловались на завышенные цены на продукты питания и коммунальные услуги. А некоторые хотят получить информацию о предельных ценах на сжиженный газ, бензин, дизельное топливо. Информация по каждой жалобе направляется в местные исполнительные органы. По закону стоимость социально значимых продуктов питания не должна превышать 15 процентов от продажной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика», - сказал заместитель руководителя департамента Ренат Набиев.

В городах, районных центрах и населенных пунктах, расположенных не более чем в 200 км от центра, предельная цена на газ составляет – 60 тенге. Если расстояние от села составляет 200 километров и более, то цена за литр оценивается в 65 тенге. Предельная цена летнего и межсезонного дизельного топлива - 260 тенге. Предельная цена бензина: АИ-80 – 89 тенге за литр, АИ-92 – 182 тенге за литр, АИ-93 – 182 тенге за литр, АИ-95 – 215 тенге за литр. Номер горячей линии по Восточно-Казахстанской области-8-705-280-45-13.