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      Жамбылская область

    Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом

    24 Мая 2023, 03:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту «Аулие-Ата» города Тараза в дни летнего отдыха запускаются новые рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате Жамбылской области, в этом году будут выполняться новые международные транзитные авиарейсы Новосибирск – Тараз - Пхукет (Таиланд), Екатеринбург – Тараз - Пхукет (Таиланд), Внуково – Тараз - Дакка с частотой рейсов по 2 - 3 раза в неделю.

    С 1 июня этого года будет выполняться новый социально значимый авиамаршрут Тараз – Атырау - Тараз с частотой рейсов по 2 раза в неделю, стоимость билета 25 тысяч тенге.

    На сегодняшний день из международного аэропорта «Аулие-Ата» семь раз в неделю выполняются авиарейсы по социально значимому маршруту Тараз – Алматы - Тараз, стоимость билета составляет 12 тысяч тенге, отметили в ведомстве.

    Международный аэропорт Тараза «Аулие-Ата» расположен в 15 км от центра города. Отсюда выполняются внутренние рейсы Тараз – Алматы, Тараз – Астана, а также международные рейсы Тараз – Москва.

    Аэропорт «Аулие-Ата» располагает аэропортовым комплексом, аэровокзалом, аэродромом, авиационно-технической базой, средствами радио и светообеспечения полетов, наземной техникой и другим современным оборудованием. Сегодня международный аэропорт «Аулие-Ата» стал современной воздушной гаванью с широкими техническими возможностями и высоким уровнем сервиса.

    Основанный в 2008 году международный аэропорт «Аулие-Ата» в 2013 году претерпел реконструкцию и расширение взлетно-посадочной полосы. После чего у аэропорта появилась возможность принимать все типы современных самолетов, включая тяжелые воздушные суда Boeing, Airbus, а также вертолёты всех типов. Помимо этого, построен новый терминал площадью 5,5 тыс. кв. м, способный обслуживать до 200 пассажиров в час.

    Нынешнее здание жамбылского аэровокзала и авиаперрон отвечают всем современным нормам и требованиям. Международный аэропорт «Аулие-Ата» является перспективным узловым авиационным сообщением между Европой, Средней Азией и странами Юго-Восточной Азии.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Аэропорт Тараз
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