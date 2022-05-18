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    Жители столицы уплатили 5 млрд тенге налогов от продажи квартир

    18 Мая 2022, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на заседании Общественного совета обсудили проект бюджета города на 2022-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уточнение бюджета проводится с учетом увеличения плана поступлений по доходам на 62,3 млрд тенге, а также изменений параметров республиканского бюджета.

    «Ключевыми источниками дополнительных доходов выступают налоговые поступления в сумме 51 млрд тенге, в том числе за счет разовых поступлений по корпоративному подоходному налогу предлагается увеличить на 31 млрд тенге, по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) – на 6 млрд тенге. Устойчивая динамика роста собираемости налогов с фонда оплаты труда позволила увеличить поступления по ИПН на 23%, социальному налогу – на 21%. Соответственно, план увеличен на 8 и 6 млрд тенге. Фактические разовые поступления по штрафам составили 2 млрд тенге, продажам квартир – 5 млрд тенге, иные поступления – 4,3 млрд тенге», - сообщила исполняющий обязанности руководителя Управления стратегического и бюджетного планирования города Нур-Султан Айжан Тугельбаева.

    По ее словам, из республиканского бюджета городу предварительно поддержано выделение 78,2 млрд тенге. Из них на реализацию инвестиционных проектов планируется направить 72,2 млрд тенге, на текущие расходы – 6 млрд тенге.

    Средства планируется направить на поддержку социальной сферы, образования, ремонт дорог, функционирование ливневой канализации, благоустройство, озеленение города, строительство жилых комплексов, развитие массового спорта, проведение мероприятий в сфере культуры.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Жилье Экономика Налоги Бюджет
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