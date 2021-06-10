Жители столицы стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня жители нашей планеты стали свидетелями уникального природного явления – кольцеобразного солнечного затмения. В частности жители Нур-Султана могли понаблюдать за астрономическим явлением в период с 17:14 по 19:02 местного времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С самого начала затмения, начиная с 15:48 по казахстанскому времени на YouTube канале, Московский планетарий транслировал кольцеобразное солнечное затмение.

Лектор Планетария, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин рассказал не только об уникальном природном явлении - солнечном затмении, но и о Солнце в целом, о процессах на его поверхности, возрасте и его будущем.

В Нур-Султане затмение началось приблизительно в 17 часов 15 минут, закончилось около 19 часов 03 минуты, максимум затмения пришлось на 18 часов 11 минут с фазой покрытия 30%.

В Алматы затмение началось приблизительно в 17 часов 44 минуты, закончилось около 19 часов 05 минут, максимум затмения приходилось на 18 часов 26 минут с фазой покрытия 17,73%, то есть, около 18%.

Как ранее рассказывала кандидат физико-математических наук, заведующий лаборатории Физики звёзд и туманностей Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова Любовь Шестакова, полоса затмения пройдет через Северную Америку, Северный Ледовитый океан, северо-восточную часть России. В Казахстане самая большая фаза - 35-37% покрытия наблюдается в северо-восточных районах, это в городах Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Семей.

Максимальную фазу затмения можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии и России. Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Шотландии, Исландии и Гренландии, а частные фазы были видны во многих странах Европы и Азии. Также оно уникально тем, что его увидели на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку, в ХХІ веке.



