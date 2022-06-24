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      Северо-Казахстанская область

    Жители СКО из-за сломавшихся машин в СпецЦОНе не могут сдать экзамен на права

    24 Июня 2022, 16:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области снова жалуются на невозможность сдать практический экзамен на получение водительских прав. Пользователи социальных сетей уточняют, что не смогли сдать на получение прав категории В (механика), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По их словам, в самом Специализированном Центре обслуживания населения не смогли ответить, когда возобновится прием экзаменов.

    На жалобу ответила PR-менеджер филиала НАО ГК «Правительство для граждан» Анара Кусанова. По ее словам, 23-го июня вышли из строя сразу три автомобиля, на которых как раз принимали экзамен на категорию В (механика). Один автомобиль пообещали отремонтировать сегодня, 24-го июня, во второй половине дня. Оставшиеся – в ближайшее время.

    Между тем, похожая ситуация с невозможностью сдать практический экзамен на права складывалась в мае. Тогда проблему объяснили демонтажом автоматизированной площадки в специализированном отделе ЦОНа и заменой старого оборудования второго поколения на новое усовершенствованное по датчикам GPS.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы
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