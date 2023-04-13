Жители Петропавловска возмутились строительством дома вблизи школы-гимназии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска просят акимат не допустить строительства многоэтажного жилого дома на участке, который прилегает к территории казахской школы-гимназии им. Абая. Горожане говорят, что на этом импровизированном стадионе они могут заниматься спортом в любое время года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участок, на котором планируется строительство дома, жители 19-го и 20-го микрорайонов действительно используют для пробежек летом и катания на лыжах зимой. Спортивного комплекса в микрорайоне нет. Тревожит горожан и тот факт, что дом буквально «воткнется» между уже имеющимися многоэтажками. Строительные же работы будут проводиться в непосредственной близости от территории школы.

Петропавловцы распространяют обращение к акимату города в социальных сетях и готовы оформить петицию.

«Я обращаюсь к акимату Петропавловска, жителям 19, 20 мкр., район Северный, район Военного института, пос. Борки, Орман, Новопавловка, Солнечный, по поводу строительства многоквартирного жилого фонда на земельном участке S=0,9 га, принадлежащем акимату, находящегося на территории Казахской школы-гимназии им. Абая, по адресу: Назарбаева, 327Г. Предлагаю на данном участке построить стадион для учеников школы, а также для массового занятия спортом жителей вышеперечисленных районов, в соответствии с поручениями данными Президентом РК К.Токаевым. В 19 мкр. есть другие места для строительства многоэтажек, например, пустующая территория авторынка. Вновь строящиеся дома приводят к потере водонапора, т.к. соединяются к существующему водопроводу», - пишут горожане (орфография и пунктуация сохранены).

Под обращением акимат города Петропавловска оставил комментарий, что собственником земельного участка является ТОО «Каскад-2004». Строительство за счет бюджетных средств не будет осуществляться. Генеральным планом города на этом земельном участке предусмотрена территория многоквартирной жилой застройки.



